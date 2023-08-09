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الأربعاء 09 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تراجع معدل التضخم في هولندا للشهر الثاني على التوالي خلال يوليو

هولندا
هولندا
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كشفت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في هولندا، عن تراجع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي خلال يوليو الماضي.

 وأفاد المكتب أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 4.6٪ على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بارتفاعه بنسبة 5.7٪ في يونيو الماضي.

 ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار المساكن والمرافق (-2.8٪ مقابل 1.9٪ في يونيو)، وسط انخفاض تكاليف الطاقة والإيجارات السكنية.

 وأضاف المكتب أن أسعار الطاقة قد تراجعت الشهر الماضي بنسبة 4.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، باستثناء تكاليف الطاقة ووقود السيارات، كما تراجع معدل التضخم من 7.2% إلى 6.8%.

مكتب الإحصاء المركزي في هولندا هولندا تراجع معدل التضخم