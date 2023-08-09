بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية، أمس الثلاثاء، على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.08 %، عند 12.074,06 نقطة.

فقد تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.1 % ليستقر عند 980 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.07 % بمجموع 908,07 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.12 % بمجموع 11.181,19 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 65 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 625 مليار درهم مغربي.