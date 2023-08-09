الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

انخفضت الأسهم الأوروبية، أمس الثلاثاء، مع تضرر البنوك الإيطالية من موافقة مجلس الوزراء على فرض ضريبة مكاسب غير متوقعة عليها بنسبة 40 %،

فقد هبطت أسهم البنوك الإيطالية ما بين 5 و9.1 % بعد أن قال نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني: "إن ضريبة تبلغ 40 بالمئة على أرباح البنوك الإضافية ستمول بنودًا مثل الفروق والتخفيضات الضريبية والدعم المالي المقدم لأصحاب الرهون العقارية على أول منزل لهم".

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 %، كما انخفض المؤشر الإيطالي 2.1 % ليصل إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع بعد أن ارتفع في الفترة الأخيرة إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات.

كما انخفض المؤشر داكس الألماني 1.1 % بعد أن أظهرت البيانات تراجعَ التضخم إلى 6.5 % في يوليو، بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد.