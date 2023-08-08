طرح أغنية فيلم "خمس جولات" بصوت حسين وفليكس

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "خمس جولات" الأغنية الدعائية له وذلك تمهيدا لعرضه يوم 16 من أغسطس الجاري في السينمات.

وظهر في الكليب الثنائي الغنائي في عالم الراب حسين وفليكس، وشارك في الكليب جميع أبطال العمل.

كليب "عند بعند" من إخراج مازن أشرف، وديكور يحيى علام، ومدير تصوير عبد الرحمن لطيف.

فيلم خمس جولات للنجم ماجد المصري بطولة أدم شرقاوي، نور النبوي وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.

https://youtu.be/g84rRnFz0jY