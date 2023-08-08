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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تأشيرة ألمانيا أزمة تواجه اتحاد تنس الطاولة

تنس الطاوله
تنس الطاوله
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يستعد منتخب مصر الأول لتنس الطاولة للرجال والسيدات لإقامة معسكر خارجي في ألمانيا  قبل المشاركة في بطولة أفريقيا المقرر إقامتها  بتونس خلال  شهر سبتمبر المقبل.

ويواجه اتحاد تنس الطاولة أزمة فيما يخص تحديد موعد مع السفارة الألمانية من أجل حصول بعض اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني على التأشيرات الخاصة بهم قبل السفر المقرر له منتصف أغسطس الجاري.

ويمتلك 9 أعضاء من البعثة فقط التأشيرة الخاصة بالسفر إلى ألمانيا "شينجن"، فيما ينقص 6 أعضاء من البعثة حتى الآن الحصول على تأشيرة السفر.

ويسعى اتحاد تنس الطاولة خلال الفترة القادمة لحل الأزمة من أجل مشاركة البعثة كاملة خلال المعسكر بألمانيا .

يقود الجهاز الفني لمنتخب مصر كل من ماجد عاشور كمدير فني وعماد مصيلحي مدرب عام وجيهان السيد مدربة لمنتخب السيدات.

تضم البعثة المشاركة ببطولة أفريقيا 6 لاعبين على صعيد الرجال بالإضافة إلى 6 لاعبات على صعيد السيدات حيث يتواجد بقائمة لاعبي الرجال كل من عمر عصر ومحمد البيلي وأحمد صالح وخالد عصر ويوسف عبدالعزيز ومحمد شومان.

أما قائمة منتخب السيدات فتضم كل من دينا مشرف وهنا جودة ويسرا حلمي ومريم الهضيبي ومروة الهضيبي وأميرة يسري.

اتحاد تنس الطاولة منتخب مصر الأول لتنس الطاولة دينا مشرف