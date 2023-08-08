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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الهباش: مواجهة مخططات إسرائيل لتغيير الوضع في «الأقصى» تحتاج جهدًا استثنائيًا

قاضي قضاة فلسطين
قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش
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دعا قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم، الثلاثاء، دول وحكومات ومنظمات وشعوب العالم العربي والإسلامي إلى القيام بواجب الدفاع عن هوية وقداسة ووجود المسجد الأقصى المبارك باعتباره جزءًا من الدين والعقيدة الإسلامية، وإلى بذل كل جهد استثنائي لمواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس بعامة وفي المسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص.

وشدد الهباش، في بيان صحفي، على أن استمرار المحاولات الإسرائيلية للمس بهوية الأقصى، والتي كان آخرها اقتحام مصلى باب الرحمة اليوم، ستقود إلى انفجار الأوضاع في فلسطين والعالم لأن الشعب الفلسطيني المرابط لن يسكت على هذه الجرائم وسيستمر في الصمود والمقاومة والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع الانفجار قبل فوات الأوان.

 

فلسطين محمود الهباش المسجد الأقصى