مونديال اليد للناشئيين.. مصر تخسر أمام إسبانيا بنتيجة 42-35

خسر المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة محمد الألفي المدير الفني، أمام منتخب إسبانيا بنتيجة (35-42)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم للناشئي، المقامة حاليا في كرواتيا.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح منتخب إسبانيا بنتيجة 20-17.

بهذه النتيجة يخوض منتخب مصر مواجهة قوية في الدور ربع النهائي أمام منتخب جزر الفارو.

وتصطدم مصر وإسبانيا بمنتخبات المجموعة الرابعة في دور الـ8، في انتظار منتخبين متأهلين بين إيران، السعودية، جزر الفارو وألمانيا.

وحققت اليد المصرية تحت قيادة المدير الفني وائل عبد العاطي، الفوز في 4 من أصل 4 مباريات خاضتها ضد كل من اليابان، التشيك، آيسلندا والبرازيل.

يذكر أن منتخب مصر يحمل لقب كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، بعد التتويج بلقب نسخة 20