حنان أبو الضياء تكتب: جنون العالم السرى للتجسس (١٠)

الثلاثاء 08/أغسطس/2023 - 11:03 م

علماء لكن جواسيس.. الأثريون تم تجنيدهم لخدمة دوائر المخابرات العالمية

من يستطيع فك رموز الكتابة الهيروغليفية والمسمارية يمكنه فك شفرة أى رمز



يقترن دوما الذكاء بعالم التجسس،عبر التاريخ البشرى للصراع الإنساني. ما بين التحلى بالذكاء وحسن البديهة والجرأة؛ تكمن قوة الجاسوس. صاحب الاتزان العاطفى، الذى لا تهزه المؤثرات الإنسانية، له القدرة على العمل تحت الظروف المجهدة، ويملك دراية بالعوامل السيكولوجية التى تحدد سلوك الإنسان.

كتاب كريستوفر أندرو الموسوعى "العالم السري: تاريخ الذكاء" “The Secret World: A History of Intelligence”؛ يتناول فى 948 صفحة هذا التاريخ الممتد من العصر التوراتى إلى الوقت الحاضر.



كريستوفر أندرو هو مؤرخ الذكاء الأكاديمى الرائد فى عصرنا. أستاذ فى جامعة كامبريدج، كتب سلسلة مهمة من الكتب عن الذكاء. وفى هذا الكتاب يقدم شهادته، مدعومة فى 111 صفحة من مصادر التوثيق، الغنية بالحكايات وآراء قادة العالم الذين اعتمدوا، أو تجاهلوا الذكاء كأداة لاتخاذ القرار. على الرغم من إعجاب الكاتب بتجارة المعلومات، كان أندرو موضوعيًا حول حالات الإخفاق فى بعض الأمور.

إنديانا جونز هي واحدة من أعظم أفلام السينما في العالم. ومع ذلك، فإن ما قد لا يعرفه الكثير من المعجبين هو أن أول وكالة تجسس أمريكية ووكالة المخابرات المركزية، مكتب الخدمات الإستراتيجية (OSS)، استفادوا من مواهب الدكتور جونز وخبراته خلال الحرب العالمية الثانية.



تم الكشف عن هذه الحكاية غير المعروفة عن تقاليد إنديانا جونز في الفيلم الرابع، إنديانا جونز ومملكة الجمجمة الكريستالية. بعد مشهد خيالي إلى حد ما مع قنبلة ذرية وثلاجة، ذكر إندي أنه عمل في OSS خلال الحرب العالمية الثانية، جنبًا إلى جنب مع ضابط MI٦، في أوروبا والمحيط الهادئ. تم تجنيده في الجيش الأمريكي للحرب، ويبدو أنه وصل إلى رتبة عقيد أثناء خدمته في OSS وفاز بالعديد من الميداليات لشجاعته.

على الرغم من أن إنديانا جونز، بالطبع، شخصية خيالية، إلا أن العديد من علماء الآثار الواقعيين عملوا في التجسس خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.

إذا فكرت في الأمر، فإن علماء الآثار لديهم العديد من المهارات التي يحتاجها ضباط المخابرات. إنهم خبراء في الثقافات والعادات المحلية، وقد اعتادوا السفر في أماكن نائية وصعبة، ويتحدثون لغات المناطق التي يعملون فيها. وفقًا للدكتورة جولييت ديسبلات، رئيسة المجموعات الحديثة في الأرشيف الوطني بالمملكة المتحدة والباحثة في عالم الآثار والجواسيس في الحرب العالمية الأولى، فإنهم أيضًا جيدون في فك الرموز. "إذا كان بإمكانك فك رموز الكتابة الهيروغليفية والكتابة المسمارية، فيمكنك كسر أي رمز".

يوجد هنا خمسة علماء آثار من واقع الحياة، مثل إندي، انخرطوا في عالم التجسس خلال زمن الحرب واستخرجوا بعض الأسرار الخاصة بهم.



تي إي لورنس:

لورنس العرب (١٨٨٨-١٩٣٥)

من المحتمل أن يكون توماس إدوارد لورانس، المعروف باسم لورنس العرب، أشهر عالم آثار في الحياة الواقعية، وكان أيضًا جاسوسًا.

كان لورانس عالم آثار وكاتبًا ودبلوماسيًا وضابطًا عسكريًا بريطانيًا أصبحت مآثره خلال الحرب العالمية الأولى مادة من أسطورة هوليوود.. لعب بيتر أوتول دوره في الفيلم الملحمي عام ١٩٦٢، لورنس العرب، والذي كان مبنيًا على مذكراته، سبعة أعمدة الحكمة.

بدأ لورنس بدايته عام ١٩١١ حيث عمل كعالم آثار مساعد في حفر في كركميش، سوريا، برعاية المتحف البريطاني. كما تم إرساله في رحلة استكشافية لرسم خرائط للبقايا الأثرية في شبه جزيرة سيناء. وقع لورنس في حب الثقافة واللغة والتاريخ العربي، وكان يؤمن بقوة باستقلال العرب عن الحكم العثماني. قام هو وفريقه باكتشافات أثرية مهمة وجمعوا بيانات علمية مهمة عن هذه الرحلات الاستكشافية. كما قاموا بجمع المعلومات الاستخبارية.

في سوريا، على الرغم من أن الحملة الأثرية كانت حقيقية، إلا أن لورانس كان هناك أيضًا لمراقبة التقدم الألماني في بناء خط إمداد هام للسكك الحديدية يربط برلين ببغداد، العراق. في سيناء، كانت الرحلة الاستكشافية غطاءًا لمسح طوبوجرافي عسكري بريطاني.

عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى وانحازت تركيا إلى ألمانيا، ترك لورانس علم الآثار وانضم إلى الجيش البريطاني. بسبب معرفة لورانس الواسعة وخبرته الأثرية في المنطقة، تم إرساله إلى مصر كملازم ثان في المخابرات العسكرية. كان في وظيفة مكتبية لمدة عامين، ولكن سرعان ما وجد نفسه في الميدان يقاتل نيابة عن الشعبين البريطاني والعربي. كانت مآثره خلال هذا الوقت هي التي أكسبته السمعة الأسطورية التي يتمتع بها اليوم.



جيرترود بيل:

ملكة الصحراء (١٨٦٨-١٩٢٦)

جيرترود مارجريت لوثيان بيل هي عالمة آثار بريطانية شهيرة. أثناء الحرب العالمية الأولى كانت بيل عالمة آثار وكاتبة ودبلوماسية قضت معظم حياتها في استكشاف ورسم خرائط لأوروبا وشرق آسيا والشرق الأوسط.

ربما اشتهرت بيل بعملها في المساعدة على إنشاء دولة العراق الحديثة. كانت أفكارها حول الإدارة المدنية في بلاد ما بين النهرين أساس الحكم المستقبلي للمنطقة. كما حضرت مؤتمر القاهرة عام ١٩٢١، حيث تم اتباع العديد من توصياتها، بما في ذلك اختيار فيصل الأول ملكًا جديدًا على العراق.

كانت بيل مغامرة، وكانت تحب تسلق الجبال، وكثيرًا ما كانت تسجل رحلاتها من خلال الرسائل الشخصية والصور. في الواقع، مجموعتها الأرشيفية واسعة جدًا لدرجة أن اليونسكو أضافتها في عام ٢٠١٧ إلى سجل "ذاكرة العالم الدولية" تقديرًا "لأهميتها العالمية كمورد تراثي".



أرشيف جيرترود بيل

قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى، سافرت بيل في جميع أنحاء مصر، متتبعة الأدلة الأثرية لحدود الإمبراطورية الرومانية المبكرة في الصحراء العربية. وجدت رسائلها الخاصة في المنزل طريقها، دون علمها، إلى المكتب العربي للمخابرات البريطانية، حيث سرعان ما أصبحت مصدرًا لا يقدر بثمن.

خلال السنوات الأولى من الحرب العالمية الأولى، عملت جنبًا إلى جنب مع تي إي لورانس في مكتب المخابرات البريطاني في القاهرة، وساعدته في الحصول على الدعم لخطته لتجنيد العرب لمحاربة الأتراك. مثل لورنس، كانت تؤمن أيضًا باستقلال العرب. في الميدان، جمعت معلومات عن مختلف التواريخ القبلية في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية، وفي عام ١٩١٦ تم إرسالها إلى البصرة حيث تجسست على أنشطة العشائر العراقية.

بعد انتهاء الحرب وتأسيس دولة العراق الحديثة، عين الملك العراقي فيصل بيل مديرا للآثار. في السنوات التي سبقت وفاتها، ساعدت في إنشاء المتحف العراقي لحماية القطع الأثرية العراقية والاحتفاظ بها داخل البلاد. قامت نيكول كيدمان بدورها فى فيلم عن حياتها.

"جاسوس القيصر" (١٨٦٠-١٩٤٦)

كان البارون ماكس فون أوبنهايم، المعروف لدى البريطانيين باسم "جاسوس القيصر"، عالم آثار هاوًا، تلقى تعليمه كمحامٍ وعمل دبلوماسيًا. كان نبيلًا ألمانيًا وعضوًا في سلالة أوبنهايم المصرفية. كما ترأس مكتب الاستخبارات الألماني للشرق خلال الحرب العالمية الأولى، حيث جمع المعلومات الاستخبارية وساعد في نشر فكرة التضامن الإسلامي ضد الحلفاء.

كان أعظم اكتشاف أثري لأوبنهايم هو موقع تل حلف القديم في العصر الحجري الحديث في شمال سوريا. يحتوي متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك على معرض يعرض القطع الأثرية القليلة التي لا تزال موجودة من تل حلف. ضمن هذا المعرض، لديهم قصة صوتية تستكشف اكتشاف أوبنهايم للموقع وتضيء الحدود الغامضة عندما يصطدم علم الآثار والتجسس.



قصة جاسوس (صوتي)

وفقًا لـ Met، كان أوبنهايم دبلوماسيًا ألمانيًا يبلغ من العمر ٣٩ عامًا يعيش في القاهرة عندما وصل إلى قرية تل حلف في صيف عام ١٨٩٩. كان في طريقه إلى بغداد لإنشاء طريق للسكك الحديدية التي من شأنها أن تربط من العراق إلى برلين، تم إرسال لورانس لنفس خط السكة الحديد للمراقبة. قاد رجال القبائل المحليون في تل حلف أوبنهايم إلى الموقع حيث اكتشف ذات يوم بقايا مدينة قديمة بأكملها.

في عام ١٩٢٩، كانت السلطات الفرنسية والبريطانية، التي كانت تسيطر على المنطقة، متشككة في دوافع أوبنهايم الأثرية واعتقدت أنه قد يكون جاسوسًا. لقد كان يزور نفس المنطقة بين سوريا وتركيا على مدار الثلاثين عامًا الماضية، وكانوا قلقين من أنه قد يكون يقوم بإنشاء خرائط سرية للمنطقة للجيش الألماني، والتحضير لانقلاب ضد القوى الاستعمارية.

في هذه الحالة، ربما كان أوبنهايمر يتصرف بالفعل نيابة عن المصالح التاريخية والأثرية، وليس من أجل التجسس، وفقًا للدكتور ديسبلات، "كان ماكس فون أوبنهايم باحثًا لامعًا، لكنه جاسوس ضعيف إلى حد ما".

رودني يونج

الدكتور رودني ستيوارت يونج- عالم آثار أمريكي مشهور تشمل اكتشافاته القصر الذي أقام فيه الملك ميداس، ذو اللمسة الذهبية الأسطورية، كان يدير وحدة الاستخبارات السرية لليونان خلال الحرب العالمية الثانية.

غادر يونج، وهو خريج جامعة برينستون، الولايات المتحدة في عام ١٩٢٩ للالتحاق بالمدرسة الأمريكية للدراسات الكلاسيكية في اليونان، أقدم وأكبر مركز أبحاث أمريكي في الخارج، للمشاركة في الحفريات الأثرية.



نشأ ليحب اليونان والشعب اليوناني. عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية، تطوع يونج كسائق سيارة إسعاف مع الصليب الأحمر اليوناني. أصيب في غارة جوية إيطالية وعاد إلى واشنطن العاصمة، حيث سرعان ما تم تجنيده في OSS المشكلة حديثًا.

أُعجب مرصد العمليات الأمنية بمعرفة يونج بالمنطقة، لذلك طلبوا منه إدارة فرع المخابرات السرية OSS في اليونان. قام يونج بتجنيد العديد من علماء الآثار في OSS.

وفقًا لسوزان هيوك ألين، مؤلفة كتاب "الجواسيس الكلاسيكيون: علماء الآثار الأمريكيون مع OSS في الحرب العالمية الثانية في اليونان"، فإن المجندين الجدد لم يستخدموا علم الآثار كغطاء بسبب الإفراط في استخدامه من قبل الجيش البريطاني في الحرب العالمية الأولى. لذلك سارعوا للحصول على وظائف كأساتذة زائرين، وعمال إغاثة، وملحقون عسكريون أو تجاريون في تلك المنطقة من الجواسيس".

في عام ١٩٤٣، أنشأ يونج المكتب اليوناني OSS في القاهرة. أجرى يونج وفريقه من علماء الآثار ٢٧ مهمة ميدانية، بعضها خطير للغاية.

ووفقًا لألين، "لقد جمعوا معلومات عسكرية لتوجيه غارات القوات الجوية للجيش الأمريكي على حقول نفط هتلر في رومانيا. لقد أبلغوا عن معلومات استخباراتية سياسية عن مقاتلي الجناح اليساري... وجمعوا معلومات اقتصادية لتوجيه إعادة الإعمار بعد الحرب... لكن في الغالب كانوا يحاولون العودة إلى التنقيب في اليونان".

بعد الحرب، عمل يونج كمساعد خاص للإغاثة الإنسانية في اليونان بعد الحرب. ذهب ليصبح أستاذًا متفرغًا، مثل إنديانا جونز، بينما كان لا يزال في رحلات استكشافية أثرية. حتى أنه شغل منصب رئيس المعهد الأثري الأمريكي من عام ١٩٦٨ إلى عام ١٩٧٢.

"استخدم مكتب OSS اليوناني في القاهرة أسماء الطيور، مثل Pigeon وSparrow وChickadee وOwl وThrush وVulture وEagle وDuck. تم إعطاء وكلائهم الفرعيين أسماء رمزية تتعلق بأسمائهم. أحد علماء الآثار الذين عملوا تحت اسم" Duck " "أستعمل لقب "دافي".



عملية شهر العسل (١٩٠٨-١٩٨١)

كان الدكتور جون "جاك" لانجدون كاسكي عالم آثار وأستاذًا وباحثًا أمريكيًا متميزًا. خلال الحرب العالمية الثانية، ساعد في إنقاذ حياة عميلة مزدوجة شابة وجميلة كان النازيون يطاردونها. كانت المعلومات التي قدمتها إلى الحلفاء مفيدة في سقوط شيشرون، أحد أشهر الجواسيس الألمان في الحرب العالمية الثانية.

طوال حياته، عرفه معظم أصدقاء كاسكي وزملائه كرئيس لقسم الكلاسيكيات في جامعة سينسيناتي، أو كمدير للمدرسة الأمريكية للدراسات الكلاسيكية في اليونان.

قضى معظم حياته المهنية في اكتشافات أثرية مهمة، بما في ذلك أحد أشهر اكتشافاته في ليرنا، الموقع الأسطوري لمعركة البطل الأسطوري هرقل مع الوحش ذي الرؤوس التسعة المسمى هيدرا.

في عام ١٩٨٠، حصل على الميدالية الذهبية للإنجاز الأثري المتميز من قبل المعهد الأثري الأمريكي، وهو إنجاز مهم في مجال عمله.

ومع ذلك، في سنواته الأولى، مثل العديد من علماء الآثار المنتسبين إلى المدرسة الأمريكية للدراسات الكلاسيكية في اليونان في الأربعينيات من القرن الماضي، ذهب للعمل في OSS. كان يدير قاعدة OSS في إزمير، تركيا، وهي واحدة من أكثر القواعد أهمية في مهمة المكتب اليوناني. أثناء تواجده في إزمير، لعب دورًا رئيسيًا في نجاح "عملية شهر العسل".

كان شيشرون، واسمه الحقيقي إليسا بازنا، تركيًا ألبانيًا تسلل إلى السفارة البريطانية في أنقرة نيابة عن الألمان من خلال الحصول على وظيفة خادم السفير. انتهى المطاف بسبب الكثير من ذكائه الى مكتب هتلر.

وفقًا للمؤلفة سوزان هيوك ألين، زود شيشرون النازيين بمعلومات عن "مؤتمرات موسكو والقاهرة وطهران، والخلافات بين تشرشل وروزفلت حول مسار الغزو الأوروبي، والمحاولات البريطانية للضغط على تركيا للانضمام إلى الحلفاء". حتى أنه زود الألمان بمعلومات استخبارية عن الغزو المخطط ليوم النصر.

كانت سكرتيرة ألمانية شابة شقراء تدعى نيلي كاب هي التي اكتشفت هوية شيشرون. عملت مع الملحق العسكري الألماني في أنقرة، لودفيج مويسيتش، الذي كان في الواقع جاسوسا. أرادت الهروب من ألمانيا، لذلك بدأت في سرقة الأسرار من مويسيتش، وقدمتها إلى الحلفاء.

عندما علم النازيون بخيانتها، أمروا بأسرها "حية أو ميتة". كانت بحاجة إلى الفرار من البلاد، لكن المخابرات البريطانية اعتقدت أن المهمة كانت محفوفة بالمخاطر، لذا سألوا كاسكي عما إذا كان بإمكانه هو وOSS المساعدة.

تحت ضوء القمر الشاحب، نظم هروبها الليلي الجريء في قارب صيد صغير. عُرفت العملية باسم "شهر العسل" لأن نيلي كاب ومرافقه البريطاني تظاهروا بأنهم عروسين أثناء الهروب. أصبحت قصة جاسوس شيشرون موضوع فيلم عام ١٩٥٢ بعنوان Five Fingers.

