الأمم المتحدة: الصراع المتصاعد في السودان يؤدي إلى نزوح 4 ملايين شخص

قال مسؤول في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الصراع المتصاعد في السودان أدى إلى نزوح أكثر من 4 ملايين شخص من ديارهم، بما في ذلك أكثر من 884 ألف شخص فروا إلى الدول المجاورة.

وأضاف المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للاجئين ويليام سبيندلر، في حديث صحفي في جينيف، وفق ما نقلته وكالة أنباء «اسوشيتد برس» الأمريكية، أن القتال أدى أيضًا إلى تفشي الأمراض وزيادة سوء التغذية.

وتابع بأنه من منتصف مايو إلى منتصف يوليو، سجلت المفوضية أكثر من 300 حالة وفاة بسبب الحصبة وسوء التغذية خاصة بين الأطفال دون سن الخامسة، وقال سبيندلر: «إن النقص المزمن في العاملين الصحيين وكذلك الهجمات على الموظفين، كما أفادت منظمة الصحة العالمية، قد أضر بشكل كبير بجودة الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد».

وأشار سبيندلر إلى أنه مع بدء موسم الأمطار في السودان، تتوقع المفوضية ارتفاع معدلات الكوليرا والملاريا في الأشهر المقبلة، وفي الخريف الماضي، قتلت الفيضانات العشرات من الناس في جميع أنحاء البلاد، وجاءت تصريحات المسئول الأممي في وقت تتصاعد فيه الاشتباكات بين الجيش السوداني والقوات شبه العسكرية المنافسة له، في الجزء الشرقي من العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان القريبة.

ودخلت السودان حالة من الفوضى منذ أبريل عندما اندلعت التوترات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو، في قتال مفتوح في الخرطوم وأماكن أخرى.