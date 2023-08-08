زيلينسكي: بإمكان دول أمريكا اللاتينية مساعدتنا بطرق مختلفة

أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن دول أمريكا اللاتينية يمكنها مساعدة بلاده بطرق عدة؛ تشمل: تقديم المساعدات الإنسانية وإزالة الألغام وتوفير المعدات لإمدادات المياه وقطاع الطاقة والدعم المعلوماتي.

وطالب الرئيس الأوكراني زيلينسكي -خلال مقابلة أجراها مع وسائل إعلام في أمريكا اللاتينية بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء- الدول الأخرى بتوفير الأسلحة، وأكد أن هذا الأمر يمكن أن تقوم به الدول الأخرى لمساعدة بلاده؛ بما في ذلك دول أمريكا اللاتينية.

وقال إنه يعلم أنه ليس بإمكان جميع الدول توفير الأسلحة لأوكرانيا بسبب تشريعاتها المحلية أو نقص أسلحتها، غير أنه يمكن تقديم يد العون لأوكرانيا بطرق أخرى.