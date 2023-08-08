في ذكرى ميلاده.. أبرز أعمال أبو بكر عزت المسرحية

تحتفي الأوساط الفنية، اليوم الثلاثاء، بذكرى ميلاد الفنان أبو بكر عزت، ابن حي السيدة زينب، والذي يعد من أبرز الفنانين المخضرمين على الساحة الفنية، وكان الفن هو هدفه الأول في بداية مشواره، وتخرج من المعهد العالي للتمثيل، وانضم إلى فرقة المسرح الحر، ثم فرقة مسرح التلفزيون، ثم فرقة مسرح الريحاني، ومن خلالهم تألق في عالم المسرح، فشارك في العديد من الأعمال المسرحية، والسينمائية، والتلفزيونية، واستطاع أن ينوع أدواره حسب مشواره الفني.



في هذه السطور نستعرض أبرز الأعمال المسرحية التي شارك بها الفنان أبو بكر عزت.

المفتش العام

إحدى روائع أبو بكر عزت المسرحية، التي قدمت عام 1961، وشاركه البطولة الفنانين: السيد راضي، ونوال أبو الفتوح، وجمال إسماعيل، وعبدالغني ناصر، وخديجة محمود، ونعيمة وصفي، وحسن مصطفى، وفاطمة عمارة، وفيفي يوسف، وأنور رستم، وجمال شبل، وعبدالمحسن سليم، وعاطف شعبان، وحسني عبدالجليل، وآخرون، ومن تأليف نيكولاي جوجول، وإخراج عبدالمنعم مدبولي.

تدور أحداث المسرحية في قرية كبيرة بإحدى المحافظات كل عمالها الحكوميين مخالفين للقانون ومرتشين ومستغلين لوظائفهم من مدير المجلس المحلي إلى مفتش الصحة، ومدير التعليم، والعمدة، والمأمور، وكبار الفلاحين، الذين يستغلون الجمعية الزراعية، ويصلهم معلومات عن عزم المفتش العام زيارتهم متخفيا، وينزل لوكاندة القرية نصاب نفدت نقوده، ويشاهده أحد الفلاحين الفاسدين فيظنه المفتش العام، فيبلغ المسئولين الذين يقومون باستضافته وإكرامه وخطب وده بتقديم خدماتهم له من مصالح وأموال حتى إن مدير المجلس المحلي يدفع بابنته الشابة في طريقه لعلها تستطيع أن توقع به في مصيدة الزواج، ولما علم بأخطائهم ساومهم على اقتسام ما يحصلون عليه بطرق غير شرعية، ثم فجأة يصل المفتش العام الحقيقي، فتتوالى الأحداث.

مسرحية المفتش العام

ذات البيجامة الحمراء

قدمت هذه المسرحية الكوميدية في العام 1967، و تدور أحداثها حول الدكتور "نشأت"، الذي يلتقي في إحدى سهراته بفتاة شقية تصحبه إلى منزله بعد أن يفقد وعيه وتنام في منزله مرتدية بيجامة حمراء، وتبدأ الأحداث الكوميدية حين يأتي عمه لزيارته بعد انقطاع طويل ويظن أنها زوجته ويدعوهما إلى حفلة زفاف ابنته لتسلب هذه الفتاة عقول كل الموجودين.

يُشاركه البطولة الفنانين: عقيلة راتب، وعبدالمنعم مدبولي، ونجوى سالم، وعادل إمام، وسعيد صالح، ونبيلة السيد، وفاروق فلوكس، وآمال رمزي، وفهمي أمان، وحسن السبكي، ورجاء عبدالحميد، من تأليف سمير خفاجي، وإخراج كمال يس.

مسرحية ذات البيجامة الحمراء

الدخول بالملابس الرسمية

قدم الفنان أبو بكر عزت خلال هذه المسرحية التي قدمت عام 1979، شخصية "البروفيسور ممتاز"، بمشاركة الفنانين: سهير البابلي "نشوى هانم"، وإسعاد يونس "سعيدة مبارك، ومحمد يوسف "رستم"، وأحمد نبيل "مساعد الطباخ"، وفاتن عز الدين "أنيسة"، وسامي فهمي "عبدالظاهر"، ومحمد رشدي، ومن تأليف بهيج إسماعيل، وإخراج مسرحي السيد راضي، وأخرجها للتلفزيون أحمد توفيق.

تدور أحداث المسرحية حول "نشوى" المرأة الثرية المطلقة، التي تعيش فقط مع خادميها ومساعديها، وتحاول أن توهم الجميع من حولها بأنها في قمة السعادة من خلال الحفلات التي تقيمها، وفي يوم من الأيام تعلن "نشوى" عن حاجتها لوجود مساعد طباخ بمرتب عال، ويضطر البروفيسور "ممتاز" العاطل عن العمل أن يضغط على كرامته من أجل الوظيفة، فتتوالى الأحداث.

مسرحية الدخول بالملابس الرسمية

العالمة باشا

قدمت هذه المسرحية الكوميدية عام 1991، والتي تدور أحداثها حول زعيم دولة يطلب من حكومته استدعاء العالمة المرموقة "سوسكا" لتساعد الحكومة في حل بعض المشاكل التي تواجهها، ويحدث خطأ ما بسبب تشابه في الأسماء ويحضروا الراقصة "سوسكا"، فتحدث العديد من المفارقات الكوميدية، فتتوالى الأحداث.

يشارك في بطولة المسرحية الفنانين: أبو بكر عزت، في شخصية "الحاكم"، وسهير البابلي في دور "سوسكا"، وجمال إسماعيل في دور "حنوش القانونجي"، والمنتصر بالله، وفاروق نجيب في دور "رئيس الديوان، وأحمد عقل في دور "رئيس الوزراء"، وآمال شريف "بدرية"، ومصطفى رزق في دور "وزير الحنيه"، وراندا، وهند عاكف، ومصطفى أبو العزايم، وعبدالحميد حسين، ومن تأليف عبدالقادر نجيب، وإخراج حسن عبدالسلام.

