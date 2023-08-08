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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير النقل : بعض الحوادث نتيجة لإلقاء الرتش ومخلفات البناء على الطريق الدائري

كامل الوزير
كامل الوزير
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انتقد كامل الوزير، وزير النقل، إلقاء مخلفات المباني على جانبي الطريق الدائري، قائلا: «إحنا خدامين للشعب المصري وتحت أمره ونشيل القمامة بس ممكن جارك يلبس فيها ويعمل حادث ويموت».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، الثلاثاء، أن قانون النقل ينص على أن الطرق خارج المدن الرئيسية لا إنارة لها بل تعتمد على إضاءات السيارات والعواكس الجانبية.

ولفت وزير النقل، إلى أن جمال الطريق الدائري يلمسه ويراه المواطن بعد الانتهاء من الطريق السطحي وتشغيل الاتوبيس الترددي.

وأردف أن المرحلة الأولى من الأتوبيس الكهربائي الترددي تضم 100 أتوبيس وجرى التعاقد عليها وتجربتها على المحطة وجاهزة للاستخدام ومصنعة داخل مصر باستثناء البطارية وسيجري استيرادها من الصين وفرنسا.

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