مونديال اليد للناشئيين.. إسبانيا تتقدم على مصر 20-17 في الشوط الأول

تقدم منتخب إسبانيا على أحفاد الفراعنة بنتيجة 20-17 في الشوط الأول من اللقاء، وتأهلت مصر للدور القادم دون النظر لنتيجة المباراة، ولكن فوز الفراعنة يعطيها صداره المجموعة.

بطولة العالم لمواليد 2004، تقام منافساتها في كرواتيا بين 2 و13 أغسطس.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة بـ6 نقاط، ليتأهل إلى الدور الرئيسي، وتمكنت مصر من التفوق (38-23) على البرازيل، كما فازت إسبانيا (28-22) على التشيك، ليضمن المنتخبين مكانًا بين الثمانية الكبار.

ويحسم المنتخبان المصري والإسباني، هوية المتصدر قبل تحديد مباريات دور ربع النهائي من بطولة العالم.

وتصطدم مصر وإسبانيا بمنتخبات المجموعة الرابعة في دور الـ8، في انتظار منتخبين متأهلين بين إيران، السعودية، جزر الفارو وألمانيا.

وحققت اليد المصرية تحت قيادة المدير الفني وائل عبد العاطي، الفوز في 4 من أصل 4 مباريات خاضتها ضد كل من اليابان، التشيك، آيسلندا والبرازيل.

يذكر أن منتخب مصر يحمل لقب كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، بعد التتويج بلقب نسخة 20