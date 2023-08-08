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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة: علاج وفحص 3800 رأس ماشية مجانا لصغار المربيين بالقليوبية

جانب من القافلة البيطرية
جانب من القافلة البيطرية
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أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة بيطرية مجانية لدعم المربيين بقرى محافظة القليوبية.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد، ان ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وباشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأشار “فاضل” إلى إن القافلة واصلت اعمالها بقرى المحافظة لمدة اربعة ايام متواصلة، انتهت اليوم الثلاثاء، لافتا الى انه تم علاج وفحص أكثر من ٣٨٠٠ رأس ماشية مجانا لصغار المربين بالمحافظة، ضمن اعمال القافلة، وذلك بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية، ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد ٣٦٤ حالة، وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ١٢٩٩ وعلاج الطفيليات الدخلية والتجريع لعدد ١٢٥٩ حالة وتم عمل ٢٧ عمليات جراحية، وتحصين ٩٤٧ بعدد اجمالي ٣٨٩٦ حالة لدي ٢٠٢٧ مستفيد من صغار الفلاحين ومربي الماشية.

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قافلة بيطرية صغار المزارعين حياة كريمة