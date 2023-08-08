مركز ثقافة القاهرة يحيي ذكرى ثورة 23 يوليو

أقام مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما إحتفالية خاصة للأطفال بمناسبة ذكري ثورة ٢٣ يوليو المجيدة بمشاركة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمحافظة القاهرة برئاسة الدكتور عز الرجال فاروق.



وشهد اللقاء مشاركة كبيرة من الأطفال كما تضمن الإحتفال العديد من الفعاليات التي شملت إقامة ورشة رسم "علم مصر".

وعرض فيلم “٤أيام مجيدة” للمخرج صلاح التهامي بالأضافة إلي ندوة حول كتاب “وصف مصر”، لجمال حمدان وشرح لأهم إنجازات الثورة وهو بناء السد العالي وتحدثت خلالها الدكتورة سوسن رضوان وعقب الندوة قام الأطفال بجولة حرة بمكتبة مركز الثقافة السينمائية العريقة، بالاضافة الي تكريم عدد من الموهوبين المشاركين بانشطة المركز علي مدار العام.