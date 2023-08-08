تشافي يعلن تشكيل برشلونة أمام توتنهام في كأس خوان جامبر

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة توتنهام هوتسبر، مساء اليوم، في بطولة كأس خوان جامبر، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

تقام مباراة برشلونة وتوتنهام هوتسبر على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، خاصة بعد وجود أعمال إعادة وهيكلة ستاد الكامب نو، والذي ينتهي في فترة زمنية محددة.

جاءت تشكيلة برشلونة ضد توتنهام على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

في خط الدفاع: أراوخو - كوندي - جارسيا - بالدي

في خط الوسط: بيدري - روميو - دي يونج - جافي

في خط الهجوم: رافينها - روبرت ليفاندوفسكي