رابطة الأندية تدرس انطلاق الدوري 15 سبتمبر

تجتمع رابطة الأندية المحترفة، لمناقشة قرار موعد انطلاق بطولة الدوري في الموسم المقبل.



تدرس الرابطة انطلاقه يوم 15 سبتمبر الجاري، عقب الانتهاء من معسكر المنتخب الأول، بسبب ضغط الموسم وكثرة الارتباطات الدولية للمنتخبات والارتباطات الخاصة بالأندية المصرية المشاركة في جميع البطولات الأفريقية .



ومن المقرر ان يدخل منتخب مصر الأول معسكر مغلق في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل لخوض مباراتين الأولى أمام اثيوبيا رسميا يوم 8 سبتمبر في الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ، ثم ودية يوم 12 أمام تونس بالقاهرة.