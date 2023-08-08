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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رابطة الأندية تدرس انطلاق الدوري 15 سبتمبر

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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تجتمع رابطة الأندية المحترفة، لمناقشة قرار موعد انطلاق بطولة الدوري في الموسم المقبل. 


تدرس الرابطة انطلاقه يوم 15 سبتمبر الجاري، عقب الانتهاء من معسكر المنتخب الأول،  بسبب ضغط الموسم وكثرة الارتباطات الدولية للمنتخبات والارتباطات الخاصة بالأندية المصرية المشاركة في جميع البطولات الأفريقية .


ومن المقرر ان يدخل منتخب مصر الأول معسكر مغلق في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل لخوض مباراتين الأولى أمام اثيوبيا رسميا يوم 8 سبتمبر في الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ، ثم ودية يوم 12 أمام تونس بالقاهرة. 

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