انطلاقة قوية للريدز في البريميرليج.. تعرف على مواعيد مباريات ليفربول

تنطلق مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بداية من الأسبوع المقبل ضمن الشهر الجاري، التي يترقبها محبي ومشجعي الريدز.

ويشهد شهر أغسطس الجاري، إقامة ثلاث مواجهات نارية في ضربة البداية بالموسم الجديد من بطولة البريميرليج.

تستعرض "البوابة نيوز" في السطور التالية جدول مباريات ليفربول خلال شهر أغسطس الجاري والقنوات الناقلة لها .

مواعيد مباريات ليفربول في أغسطس:

ليفربول VS تشيلسي، يوم الأحد 13 أغسطس، تبدأ صافرة البداية في تمام الساعة 6:30 مساءً.

ليفربول VS بورنموث، يوم السبت 19 أغسطس، تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة 5:00 مساءً.

ليفربول VS نيوكاسل يونايتد، يوم 27 أغسطس، وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً.

تذاع أحداث ومجريات مباريات نادي ليفربول، عبر شاشة قنوات الـ بي إن سبورت، الناقل الحصري والوحيد لأحداث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز