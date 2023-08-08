تعرف على 13 معلومة مختلفة عن السيدة العذراء مريم

تحتل السيدة العذراء مريم مكانة كبيرة في قلوب المصريين أقباط منهم ومسلمين؛ وذلك لتكريم الأديان السماوية لها، فكانت مثال للتقوى والطاعة والصبر، وبدأت خلال هذه الأيام صوم السيدة العذراء مريم عند الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث تستمر التراتيل والتسابيح طيلة فترة الصوم.



13 معلومة عن أم النور



وتنشر “البوابة نيوز” أبرز عشرة معلومات عن السيدة العذراء مريم “أم النور”:



1 - ولدت في ناصرة وعاشت في المعبد لمدة 12 عام قبل أن تُسَلَّمَ إلى يوسف.



2 - هي المرأة الوحيدة الذي ذكرها التاريخ أنها حبلت بدون رجل.



3 - ولدت السيد المسيح في بيت لحم.



4 - هربت هي ويوسف النجار والطفل المسيح إلى مصر وأستغرقت رحلتها في مصر ثلاثة سنوات ونصف.



5 - ظلت مع السيد المسيح طيلة حياته ورافقته في الصلب ومن ثم قيامته وصعوده وفق ما جاء في الأناجيل.



6 - بعد قيامة السيد المسيح، عاشت السيدة العذراء مريم مع يوحنا الحبيب، الذي كان أحد تلاميذ المسيح. عاش يوحنا الرسول مع السيدة العذراء مريم في القدس، ورعاها حتى وفاتها.



7 - صعدت إلى السماء بعد أن تمجدت بجسدها وروحها، وفقاً للمعتقد المسيحي.



8 - لا يوجد تاريخ محدد لصعود السيدة العذراء مريم إلى السماء، ولكن يُعتقد أنها صعدت إلى السماء بعد حوالي 40 عامًا من موت المسيح.



9 - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد صعودها في يوم 22 أغسطس.



10 - تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد السيدة العذراء في 15 أغسطس في كل عام.



11 - بنيت أول كنيسة تُكرّس باسم مريم العذراء في مدينة فيلبي.



12 - يوجد في مصر ما يقرب من 500 كنيسة تحمل اسمها.



13 - تجلت السيدة العذراء مريم في مصر سبع مرات، كانت أول مرة في عام 1968 في منطقة الزيتون بالقاهرة، وكانت آخر مرة في عام 2000 في منطقة أسيوط.

