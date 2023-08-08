"متطلبات التنظيمات المدرسية للحد من مخاطر التنمر الإلكتروني".. رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

ناقشت الباحثة "سارة حسني عبد الحميد" بقسم تنظيم المجتمع كلية الخدمة الاجتماعية ماجستير بعنوان "متطلبات التنظيمات المدرسية للحد من مخاطر التنمر الإلكتروني لدي طلاب المدارس الثانوية "وذلك يوم الأحد الماضي بقاعة الاستاذ الدكتور مصطفي كمال بكلية الخدمة الاجتماعية.

أشرف علي الرسالة مناقشا ورئيسا الدكتور علاء صادق رفاعي، أستاذ تنظيم المجتمع ووكيل شئون الطلاب والتعليم بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج، والأستاذ المساعد بقسم تنظيم المجتمع خيرات سيد عبد الحكيم، والأستاذ المساعد بتنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية - جامعة اسيوط محمد بدر صابر، والأستاذ المساعد بتنظيم المجمتع جامعة اسيوط محمد جمعة علي.

وحصلت الباحثة علي درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع التوصية بالتداول بين الجامعات.