أوكرانيا تعلن إحباط محاولة قرصنة لنظام المعلومات القتالية لقواتها المسلحة

أعلن جهاز الأمن الأوكراني إحباط محاولة قراصنة روس اختراق نظام المعلومات القتالية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح جهاز الأمن، اليوم الثلاثاء، أنه "نتيجة للتدابير المعقدة، كشف جهاز الأمن الأوكراني وقام بمنع أعمال غير قانونية من قبل قراصنة روس حاولوا اختراق الشبكات العسكرية الأوكرانية وتنظيم عملية جمع معلومات استخباراتية".

وأشار إلى أن القراصنة حاولوا الدخول إلى معلومات حساسة بشأن مواقع وحركة قوات الدفاع ودعمها الفني، مضيفا أن الهجوم نفذه فريق قرصنة روسي يعرف داخل مجتمع أبحاث الأمن السيبراني باسم "ساندوورم".

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا أفادت بحدوث ارتفاع في المحاولات الروسية لاختراق أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالحكومة الأوكرانية والقوات المسلحة وقطاع الطاقة منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير عام 2022، ونفت روسيا مرارا مثل تلك الاتهامات.