تفاصيل ضبط المتهم الهارب بارتكاب مذبحة الهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من ضبط مرتكب واقعة مقتل ربة منزل وإحدى كريماتها وإصابة الآخرين بجروح بالجيزة.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بقيام “عامل خردة - مقيم بدائرة القسم - له معلومات جنائية” بقتل زوجته “ربة منزل”، وكريمته “طفله 8 سنوات”، وإصابة 4 من كريماته بجروح طعنية وذبحية، وهروبه من مكان الواقعة ، وبسؤال إثنين من كريماته المصابات قررتا بأن والدهما دائم تعاطى المواد المخدرة وبتاريخ الواقعة حدثت مشادة كلامية بينه ووالدتهما تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها سلاح أبيض "سكين" وتعدى عليهم فأحدث الإصابات المشار إليها وحاول إضرام النيران بالمنزل.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال إختبائه بمسكن صديق له (مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية "له معلومات جنائية") تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على إثر خلافات زوجية ، وبمواجهة الأخير أيد أقوال الأول وأشار إلى علمه بإرتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

