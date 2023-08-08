إحالة 12 متهما للمفتي في قضية قتل صاحب مزرعة بأكتوبر

أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، قرار بإحالة 12 فرد إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي بالإعدام بعد توجية لهم تهمة قتل صاحب محل الفقير، بسبب خلافات بينهم على حراسة المزرعة الخاصة وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر سبتمبر للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة بأكتوبر، قد أحالت المتهمين للمحكمة الجنايات بعد إعداد أمر الإحالة الخاص بهم والتي اعتمدت فيه علي مجموعة من أدلة الثبوت تمثلت في ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه والذي أكد إصابته بأعيرة نارية خرجت من الأسلحة التي كانت بحوزة المتهمين، بالإضافة إلى ورود التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والتي أوضحت أن المجني علية كان يمتلك مزرعة بمنطقة أكتوبر، وقام بتعيين خفير لحراستها، وبعد مرور فترة حضر 4 خفراء وطلبوا منه تعيينهم للعمل بالمزرعة أو دفع إتاوة لهم حتى لا يفتعلوا مشكلات معه، لم يهتم المجني عليه بكلام المتهمين ورفض طلباتهم فتشاجروا معه، مما دفعه لإخراج سلاح "طبنحة مرخصة" كان بحوزته وأطلق منه عدة أعيرة في الهواء لإخافة المتهمين.

وأوضحت "أن المتهمين غادروا المزرعة وقرروا الانتقام من المجني عليه، واتفقوا فيما بينهم على قتله كما أحضروا ٨ آخرين لمساعدتهم في تنفيذ الجريمة ، ويوم الواقعة تابعوا خط سيره واستغلوا وصوله للمزرعة وخلو الطريق من المارة وأطلقوا فوره عدة أعيرة نارية حتى سقط قتيلا وتمكنوا من الهرب حتى قامت قوة أمنية من ضباط مباحث أكتوبر من تتبع خط سير المتهمين والقبض عليهم واقتيادهم لقسم الشرطة للتحقيق معهم.

وكذلك اعترفات المتهمين الذين أكدوا أنه بسبب خلافات بينهم وبين المجني علية بعدما رفض توظيفهم لديه بالمزرعة، فقرروا الانتقام منه فقاموا بتتبع خط سيره واستغلوا وصوله للمزرعة وإطلقوا وابل من الأعيرة النارية اتجاه مما أدي لوفاته.

أيضا تسلمت النيابة نتائج تفريغ الكاميرات الخاصة بمزرعة المجني عليه، والتي وثقت لحظة تنفيذ المتهمين لجريمتهم وقتلهم للمجني عليه.

يذكر أن بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر من غرفة النجدة، يفيد العثور على جثة صاحب مزرعة مقتول بعدة طلقات في مناطق متفرقة من جسده داخل مزرعته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة صاحب المزرعة وتم التحفظ عليها وإخطار النيابة التحقيق، وبإجراء التحريات تبين أن 4 خفراء و٨ آخرين وراء ارتكاب الحادث بسبب خلافات بينهم وبين المجني عليه لعدم توظيفه لهم بالمزرعة، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهم.