الصفقة الثامنة.. توتنهام يضم أليجو فيليز قادمًا من روزاريو سنترال الأرجنتيني

أعلن نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، منذ قليل، تعاقده مع مهاجم روساريو سنترال الأرجنتيني، ليكون بديلا مهما للنجم هاري كين والذي يقترب من الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وقال نادي توتنهام في بيان رسمي اليوم: "يعلن النادي ضم أليخو فيليز مهاجم روساريو سنترال الأرجنتيني حتى 2029، أي بعقد لمدة 6 سنوات كاملة".

وذكرت تقارير صحفية عالمية اليوم، أن قيمة صفقة انتقال أليخو فيليز إلى توتنهام ستكلف السبيرز 15 مليون يورو + إضافات".

ويعد أليخو فيليز أحد اللاعبين المميزين مواليد 2003، ويبلغ من العمر 20 عاما، قد يساعد النادي الإنجليزي في تعويض الرحيل المحتمل لهاري كين.

من جانبه، ذكر تقرير إخباري أن النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، حدد الأسبوع الجاري كمهلة أخيرة أمام نادي بايرن ميونخ الألماني ودانييل ليفي رئيس توتنهام، لحسم مستقبله.

وذكرت صحيفة "ذا تيليجراف" البريطانية أن هاري كين لا يعتزم الرحيل عن توتنهام بعد بداية الموسم، وبالتالي لن يتمكن بايرن ميونخ من ضمه في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الأسبوع الجاري.