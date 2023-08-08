مندوب فلسطين يؤكد ضرورة تضافر الجهود العربية لدعم صمود أهل القدس في مواجهة السياسات الإسرائيلية

أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، ضرورة تضافر الجهود العربية لدعم المساعي والجهود العربية الرامية إلى توسيع الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم صمود أهل القدس في مواجهة السياسات والممارسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال لقاء السفير مهند العكلوك، بالمندوب الدائم لدولة ليبيا بالجامعة العربية السفير عبد المطلب ثابت.

وأطلع العكلوك، مندوب ليبيا الدائم بالجامعة العربية على خطوات "مندوبية" دولة فلسطين لتطوير العمل في إطار الجامعة؛ بما يخدم القضية الفلسطينية.

من جهته، أكّد مندوب دولة ليبيا أن رئاسة بلاده ووزارة الخارجية جاهزتان لدعم القضية الفلسطينية، في إطار الجامعة العربية وفي جميع المجالات.