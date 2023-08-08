محافظ كفر الشيخ: تقديم الخدمات الطبية لـ 1824 مواطنًا

نظمت، مديرية الصحة بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية "أبو الكنايس" بمركز كفر الشيخ، بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنوعت الخدمات الطبية المختلفة المقدمة بالقافلة، ضمت 12 عيادة بواقع 10 تخصصات طبية مختلفة وهي" باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحه عامه، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، مسالك بولية، رمد "، بلغ إجمالي تردد المواطنين على عيادات القافلة خلال اليومين 1824 مواطن، وتم إجراء 185 تحليل طبي، ما بين معمل الدم ومعمل الطفيليات،و83 أشعة، وصرف الدواء بصورة مجانية، كما تلقى 742 مواطن ندوات التثقيف والإرشاد الصحي.

وأضاف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، استكمالاً لأعمال المبادرة الرئاسية “100 مليون صحة ، والتزامًا بأهدافها واستدامتها، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ”الضغط والسكر" على 80 مواطن خلال القافلة، بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية لمريضين ، والتحويل على أقرب مستشفى ل 18 مريض، لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقدم الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، مقدماً الشكر لأسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية، والإدارة الصحية بمركز ومدينة كفرالشيخ، وإدارة مستشفى كفرالشيخ العام، وإدارات مستشفى الرمد والجلدية، والمجلس المحلي لمركز كفر الشيخ، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز جميعًا وتكاتف أدوارهم مع الفريق، وتكاملها نحو تيسير سبل تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.