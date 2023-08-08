ads
الثلاثاء 08 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع طفل صدمته سيارة على طريق السنبلاوين ميت غمر بالدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي طفل مصرعه إثر إصطدام سيارة مسرعة به اثناء عبوره الطريق على طريق السنبلاوين ميت غمر في محافظة الدقهلية وفرت هاربة. 

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين بوصول طفل يبلغ من العمر خمس سنوات جثة هامدة ادعاء حادث طريق.

وبانتقال ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الطفل يدعى أحمد عبد المنعم عبد الحميد، ويبلغ من العمر 5 سنوات، مقيم بقرية منشية هلال دائرة المركز حيث صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق السنبلاوين ميت غمر أمام قرية منشية هلال، وفرت هاربة ولم يستدل عليها.

وجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات كلفت المباحث بجهودهم لضبط السيارة وقائدها.

الدقهلية السنبلاوين محافظة الدقهلية مركز شرطة السنبلاوين مصرع طفل صدمته سيارة