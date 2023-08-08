مصرع طفل صدمته سيارة على طريق السنبلاوين ميت غمر بالدقهلية

لقي طفل مصرعه إثر إصطدام سيارة مسرعة به اثناء عبوره الطريق على طريق السنبلاوين ميت غمر في محافظة الدقهلية وفرت هاربة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين بوصول طفل يبلغ من العمر خمس سنوات جثة هامدة ادعاء حادث طريق.

وبانتقال ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الطفل يدعى أحمد عبد المنعم عبد الحميد، ويبلغ من العمر 5 سنوات، مقيم بقرية منشية هلال دائرة المركز حيث صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق السنبلاوين ميت غمر أمام قرية منشية هلال، وفرت هاربة ولم يستدل عليها.

وجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات كلفت المباحث بجهودهم لضبط السيارة وقائدها.