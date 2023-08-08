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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الهند والتشيك تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون متعدد الأطراف

الهند
الهند
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بحث وزير الشئون الخارجية الهندي إس.جايشانكار، هاتفيا، مع نظيره التشيكي جان ليبافسكى تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون متعدد الأطراف، بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية.

ووصف وزير الشئون الخارجية الهندي في تدوينة له على موقع "إكس" للتدوينات القصيرة "تويتر سابقا"، اليوم الثلاثاء مباحثاته مع نظيره التشيكى بأنها كانت "طيبة"، معربا عن تطلعه للقاء ليبافسكى خلال فعاليات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر القادم.

يذكر أن وزير الشئون الخارجية التشيكى كان قد زار الهند، في وقت سابق من العام الجاري، لإعطاء مزيد من قوة الدفع للعلاقات بين البلدين، ودعم التعاون في مجالات الدفاع والفضاء والتعليم والأعمال.

التشيك العلاقات الثنائية الهند التعاون