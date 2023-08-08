ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بحوزة تاجر بالجمالية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي تاجر، عثر بحوزته علي كمية كبيرة من الألعاب النارية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين الألعاب النارية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على (عدد 21 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد 1,100,000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام).



بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

