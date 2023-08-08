غدًا.. رامي عياش يطرح أغنيته الجديدة "لمة الحبايب"

يستعد خلال ساعات رامي عياش، لطرح أحدث أعماله الغنائية وهى بعنوان "لمة الحبايب" كلمات محمد الرفاعي والحان وتوزيع جان ماري رياشى.

روج الفنان رامي عياش لأغنيته الجديدة والتى تتناسب مع أجواء الصيف، ونشر فيديو قصير برفقة زوجته وهي يغني داخل السيارة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر"، وعلق عليها: "لمة الحبايب قريبا". وقد حاز الفيديو على إعجاب عدد كبير من الجمهور والمتابعين الذين أعربوا عن حماسهم لسماع الأغنية.