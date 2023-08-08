غدًا.. رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يزور أوزبكستان وكازاخستان

يبدأ رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني غدا الأربعاء جولة تشمل أوزبكستان وكازاخستان، وتستمر يومين.

وقالت المنظمة الأوروبية - في بيان، اليوم /الثلاثاء/ - "إن الجولة تستهدف عقد اجتماعات مع كبار المسئولين الحكوميين والبرلمانيين والمجتمع المدني"، موضحة أنه في طشقند سيعقد رئيس المنظمة اجتماعات مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، ورئيس مجلس الشيوخ تانزيلا نارباييفا، ووزير الخارجية بختيور سعيدوف.

وأوضح البيان أنه في أستانا سيلتقي عثماني مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية مراد نورتلو، ورئيس مجلس الشيوخ مولين أشيمباييف، ووزيرة البيئة والموارد الطبيعية زلفيا سليمينوفا، وغيرهم من كبار المسئولين، كما سيلتقي بموظفي العمليات الميدانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وممثلي المجتمع المدني.