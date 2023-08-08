وزارة الرياضة تنظم زيارة لوفد شباب المغرب إلى العاصمة الإدارية الجديدة

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي “الإدارة المركزية لتنمية الشباب” من خلال اﻻدارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية، زيارة الوفد المغربى للعاصمة الإدارية الجديدة ، ضمن فعاليات برنامج تبادل الوفود المصرى المغربى ، بالتعاون مع الادارة العامة للعلاقات الدولية ، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون الوزير ، وذلك فى إطار إنماء وتوطيد العلاقات بين البلدين من خلال الشباب.

وتضمنت فعاليات الزيارة ، زيارة وقد الوفد المغربي لكاتدرائية ميلاد المسيح الجديدة ، والنصب التذكاري، بالإضافة إلى قيام أعضاء الوفد بجولة بالحي الحكومي بالعاصمة ، ومدينة الثقافة الإسلامية .

واختتمت الجولة بزيارة إلي المدينة الرياضية بالعاصمة ، ورؤية الصالة المغطاة و الملاعب الأوليمبية الجديدة ، وقد أعرب أعضاء الوفد عن بالغ سعادتهم بما رأوه في العاصمة من التطور والتقدم التي تقدمه الدولة المصرية.