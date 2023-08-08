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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الرياضة تنظم زيارة لوفد شباب المغرب إلى العاصمة الإدارية الجديدة

الوفد المغربي
الوفد المغربي
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نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي “الإدارة المركزية لتنمية الشباب” من خلال اﻻدارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية، زيارة الوفد المغربى للعاصمة الإدارية الجديدة ، ضمن فعاليات برنامج تبادل الوفود المصرى المغربى ، بالتعاون مع الادارة العامة للعلاقات الدولية ، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون الوزير ، وذلك فى إطار إنماء وتوطيد العلاقات بين البلدين من خلال الشباب.

وتضمنت فعاليات الزيارة ، زيارة وقد الوفد المغربي لكاتدرائية ميلاد المسيح الجديدة ، والنصب التذكاري، بالإضافة إلى قيام أعضاء الوفد بجولة  بالحي الحكومي بالعاصمة ، ومدينة الثقافة الإسلامية .  

واختتمت الجولة بزيارة إلي المدينة الرياضية بالعاصمة ، ورؤية الصالة المغطاة و الملاعب الأوليمبية الجديدة ، وقد أعرب أعضاء الوفد عن بالغ سعادتهم بما رأوه في العاصمة من التطور والتقدم التي تقدمه الدولة المصرية.

العاصمة الإدارية الجديدة وزارة الشباب والرياضة اشرف صبحي تبادل الوفود المصرى المغربى احمد محمدي