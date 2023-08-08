وزير الرياضة ينعى والدة رئيس اللجنة الأوليمبية

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى والدة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والذي وافتها المنية صباح اليوم، بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ويقام عزاء المغفور لها بإذن الله تعالى والدة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للفروسية غداً الاربعاء الموافق 9 أغسطس بمسجد القائد إبراهيم عقب صلاة المغرب بمحافظة الاسكندرية

وبعد غداً الخميس الموافق 10 أغسطس بالقاعة الكبرى بمسجد الشرطة بالدراسة صلاح سالم عقب صلاة المغرب.