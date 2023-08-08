نشاط الرئيس اليوم.. السيسي يفتتح تطوير مسجد السيدة نفيسة ويبحث تعزيز التعاون مع رئيس كينيا ووزير دفاع صربيا

شهد اليوم الرئاسي نشاط حافل حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا على الآفاق الواسعة لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا، فضلاً عن التوافق بشأن تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك، على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كافة المستويات.

وقد تناول الاتصال التباحث بخصوص سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع في السودان، وبمنطقة حوض النيل.

كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم يرافقه السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند أعمال التطوير والترميم لمسجد السيدة نفيسة رضى الله.

وأدى الرئيس السيسى فور وصوله ركعتين تحية للمسجد حيث بدأ الافتتاح بقراءة آيات من القرآن الكريم

وقال الرئيس السيسى عقب الافتتاح: أشكر طائفة البهرة للمساهمة فى أعمال تطوير مقامات آل البيت كما رحب الرئيس بسلطان البهرة ومؤكدا أنه يتم حاليا العمل على افتتاح أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب

وأضاف الرئيس : نبذل جهودا كبيرة لتطوير القاهرة التاريخية

من جانبه وجه سلطان البهرة كلمة وجه فيها الشكر للرئيس السيسى والدولة المصرية متمنيا لمصر وشعبها مزيدا من الاستقرار والازدهار وعبر سلطان البهرة عن شكره للرئيس السيسى لمنحه وشاح النيل مؤكدا على العلاقات المتميزة التى تجمعهم بمصر فى خدمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعقب الافتتاح تفقد الرئيس السيسى وسلطان البهرة ساحة وأركان المسجد بعد أعمال التطوير والترميم



كما تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع "ميلوش فوتشيفيتش" نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية صربيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون العسكري والأمني بين البلدين، بالإضافة إلى التباحث حول القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية عالمياً



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "ميلوش فوتشيفيتش" نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية صربيا، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس نقل تحياته وتقديره للرئيس "ألكسندر فوتشيتش" رئيس جمهورية صربيا، مؤكداً اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وحرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات بما في ذلك مجال الدفاع، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين الدولتين الصديقتين بما يتناسب مع إمكاناتهما على شتى الأصعدة.

من جانبه، نقل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الصربي تحيات وتقدير الرئيس الصربي للرئيس، مشيداً بما تشهده العلاقات المصرية الصربية من ازدهار، خاصة في ضوء زيارة الرئيس لصربيا في يوليو 2022 وما نتج عنها من زخم متصاعد.

كما ثمن ما يشهده الحضور المصري على الساحتين الإقليمية والدولية من تنامي وفاعلية تحت قيادة الرئيس، فضلاً عن الجهود المصرية الحاسمة في مكافحة الإرهاب على الصعيد الإقليمي، بالإضافة لدعمها للاستقرار والأمن والتنمية، منوهاً في هذا الإطار بما شاهده خلال زيارته لمصر من تطور تنموي وعمراني مُطَرّد.

