طفرة في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة فى جنوب شرق أوروبا

كشف تقرير بحثى جديد عن أن ما يقرب من نصف الشركات الناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعي من دول جنوب شرق أوروبا؛ ترغب فى جذب التمويل خلال العامين المقبلين والحصول على مبالغ تزيد عن مليون يورو، وذلك للتوسع دوليًا وزيادة الفريق وإطلاق خدمات ومنتجات جديدة.

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة فى شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، عن الإصدار الثانى من التقرير البحثى - الذى أجرته شركة "تيك سيليريتور" الرومانية وشركة "جوجل فور ستارت آبز" لتعزيز شركات الذكاء الاصطناعى الناشئة فى رومانيا وجنوب شرق أوروبا - إنه اعتبارا من العام الجارى، تشهد دول أوروبا الشرقية، لاسيما رومانيا، زيادة هائلة فى النظام البيئى للشركات الناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى الذى يجذب اهتمامًا دوليًا كبيرًا، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التى تشمل بما فى ذلك القوى العاملة الإقليمية الموهوبة والوصول إلى الموارد.

وقال كريستيان داسكالو، الشريك الإدارى فى "تيك سيليريتور" - فى التقرير - إن أحدث الاتجاهات تشير إلى زيادة فى الشركات الناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى التى تركز على قطاعات محددة مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية والزراعة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتجزئة وقطاع الاستدامة.

وفى الإصدار الأخير من التقرير الذى بحث خريطة الذكاء الاصطناعى، تم تحديد أكثر من 150 شركة ناشئة تستخدم الذكاء الاصطناعى من رومانيا، حيث ارتفع العدد من 100 إلى 150 مقارنة بالعام الماضى، و100 شركة أخرى ناشئة.

ووجد التقرير أن سلوفينيا لديها أكبر حصة من الشركات التى تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى جميع أنحاء منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، بنسبة بلغت 12 فى المئة فى عام 2021. وكان هذا الرقم أعلى بمرتين من الدولة التى تحتل المرتبة الثانية سلوفاكيا، حيث تستخدم خمسة فى المئة فقط من الشركات أى تقنية ذكاء اصطناعى، أما فى رومانيا كانت الحصة واحد فى المئة فقط.

وقال ثلث المشاركين فى الاستطلاع إن هدفهم الرئيسى خلال العام الحالى هو جذب المزيد من العملاء، تتمثل الأهداف المهمة الأخرى للمؤسسين فى جذب جولة جديدة من الاستثمار، أو زيادة فرق أعمالهم، أو دخول أسواق جديدة أو إطلاق خدمات ومنتجات.

واستهدف التقرير، تحديد ورسم خرائط لشركات الذكاء الاصطناعى الناشئة فى المنطقة، وكذلك جمع المعلومات حول تطور تلك الشركات بدءًا من عام 2022 أى مرحلة التطوير وجولات التمويل التى تم جذبها أو استهدافها والأهداف المستقبلية.