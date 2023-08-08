بوتين يوقع مرسومًا بتعليق بعض أحكام الاتفاقيات الضريبية مع الدول "غير الصديقة"

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضى بتعليق بعض أحكام الاتفاقيات الضريبية لبلاده مع "الدول غير الصديقة"، بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في نص المرسوم، بحسب بيان للرئاسة الروسية (الكرملين) "انطلاقًا من الحاجة إلى اتخاذ ردود فورية على قيام عدد من الدول الأجنبية بإجراءات غير ودية ضد روسيا ومواطنيها وكياناتها القانونية، تقرر تعليق الاتفاقية المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على ضرائب الدخل ورأس المال".

وأضاف البيان: "لقد أصدر الرئيس الروسي تعليمات إلى وزارة الخارجية الروسية بإرسال إخطارات إلى الدول الأطراف في المعاهدات الدولية مع روسيا بشأن تعليق أحكام المعاهدات الضريبية، وأن تقدم الحكومة الروسية إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تعليق هذه الأحكام".