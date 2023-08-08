مساعد وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة تقدم ذخائر عنقودية بناء على طلب أوكرانيا

قال مارك كيميت مساعد وزير الدفاع الأمريكي أنه اذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو الآن، فلن تكون حربًا أوكرانية ضد روسيا، بل حرب لحلف الناتو ضد روسيا.

وأضاف كيميت خلال حواره لـ"البوابة نيوز"، أن الولايات المتحدة تقدم ذخائر عنقودية بناء على طلب أوكرانيا نظرا لأن الولايات المتحدة لم توقع أبدا على اتفاقية الذخائر العنقودية «ولا أوكرانيا أو روسيا»، فإن هذا استخدام قانوني للذخائر قد يسبب مخاوف بين البعض، لكن استخدامها قد ينهي الحرب في وقت أقرب.

وأكد كيميت أن هناك 45 دولة تقدم المساعدات والمساعدة لأوكرانيا، وليس فقط الولايات المتحدة وحدها

ومارك كيميت هو مساعد وزير الخارجية السابق للشئون السياسية والعسكرية، وخدم في عهد جورج دبليو بوش من أغسطس 2008 إلى يناير 2009، كان الشخص السادس عشر الذي يشغل هذا المنصب قبل انضمامه إلى وزارة الخارجية، كان برتبة عميد في جيش الولايات المتحدة، وشغل منصب نائب مساعد وزير الدفاع للشرق الأوسط، كما شغل كيميت منصب نائب مدير الاستراتيجية والخطط للقيادة المركزية الأمريكية، ونائب مدير العمليات والمتحدث العسكري الرئيسي لقوات التحالف في العراق، وعمل في مقر منظمة حلف شمال الأطلسي «SHAPE» في بلجيكا