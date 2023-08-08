كلاكيت تاني مرة.. رامي عباس ينفي نبأ انتقال "صلاح" للدوري السعودي

نشرت إحدى الصفحات الجماهيرية لليفربول تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" تؤكد فيها أن محمد صلاح منفتح على الانتقال للمملكة العربية السعودية في المستقبل لكنه يريد الانتظار ورؤية المشروع قبل أن يتخذ قرارًا في العام المقبل بعد غلق الباب هذا الصيف.

ورد وكيله رامي عباس: لا محمد ولا أنا ناقشنا هذا الأمر مع أحد.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن النجم المصري على مقربة من الانتقال للدوري السعودي بل وأكدت تقارير على وجود عرض قوي من نادي الإتحاد السعودي يبلغ 200 مليون يورو لمدة عامين.

وجدد النجم المصري عقده مع النادي الإنجليزي في يوليو من العام الماضي لمدة موسمين إضافة للموسم الكروي القادم وبالتالي يتبقي للنجم المصري ثلاثة أعوام قادمة مع ليفربول.

وشارك صلاح في مباراة الأمس مع ناديه الودية ضد نادي دارم شتات واحرز صلاح هدف وصنع أخر.