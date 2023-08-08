منظمة مراقبة المناخ: يوليو 2023 أكثر شهور كوكب الأرض سخونة تاريخياً

أعلنت منظمة مراقبة المناخ الأوروبية، اليوم الثلاثاء، رسميا، أن شهر يوليو 2023 كان أكثر شهور كوكب الأرض سخونة على الإطلاق بهامش كبير.

ووصل متوسط درجة الحرارة العالمية لشهر يوليو 16.95 درجة مئوية “62.51 درجة فهرنهايت” أعلى بمقدار ثلث درجة مئوية “ستة أعشار درجة فهرنهايت” من الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2019، والذي كان 16.63 درجة مئوية، وفق ما أفاد مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي.

وتسلط هذه الأخبار المقلقة الضوء على الحاجة الملحة للتصدي لتغير المناخ واتخاذ تدابير ملموسة للحفاظ على بيئتنا وصحة كوكبنا.

في الفترة من 3 إلى 6 يوليو، تم كسر الرقم القياسي العالمي اليومي لدرجة حرارة الهواء السطحي، حيث كان السادس من يوليو الأكثر سخونة حيث بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية 17.08 درجة مئوية.

كانت الأيام الـ 29 من 3 إلى 31 يوليو هي الأكثر سخونة منذ أن بدأ الاتحاد الأوروبي التسجيل في عام 1940.

وبحسب "كوبرنيكوس"، تجاوزت درجات الحرارة في يوليو عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل الصناعة.

وسجلت محيطات العالم أيضا رقما قياسيا جديدا في درجات الحرارة، مما أثار مخاوف بشأن الآثار غير المباشرة على مناخ الكوكب والحياة البحرية والمجتمعات الساحلية.

ارتفعت درجة حرارة سطح المحيطات إلى 20.96 درجة مئوية “69.7 درجة فهرنهايت” في 30 يوليو، وفقا لبيانات مرصد كوبرنيكوس.

وقالت متحدثة باسم خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ لوكالة فرانس برس في وقت سابق إن الرقم القياسي السابق كان 20.95 درجة مئوية في مارس 2016.

