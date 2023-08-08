محافظ قنا: بدء تسليم باكيات مجمع شوادر نجع حمادى الجديد

وافق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، على تسليم باكيات مجمع شوادر نجع حمادى الجديد إلى أصحاب شوادر الخضار والفاكهة القائمة بوسط المدينة، جاء ذلك بحضور حسام حموده السكرتير العام ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، والنائب خالد خلف الله ، والنائب سيد المنوفى ، عضوا مجلس النواب ، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى ، وعدد من كبار تجار الخضار والفاكهة بالمدينة ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وقال محافظ قنا، أن مجمع الشوادر الجديد بمركز نجع حمادي ، مقام على مساحة 4 أفدنة ، و يضم 61 بائكة بمساحة 300 متر تقريبا لكل منها، تم تصميمه بشكل حضارى ليحقق سهولة دخول وخروج سيارات النقل ، وتيسير حركة البيع والشراء والشحن والتفريغ، كما سيضم الشادر مبنى إداري ومسجد وكافتيريا بتكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليون جنيه ، مشيرا إلى أنه سيتم نقل جميع التجار اللذين لديهم باكيات بمنطقة الشادر القديم إلى الشادر الجديد بجوار قرية بركة ، وسيتم توقيع عقود ايجارية طبقا للقانون ووفقا للقيمة التقديرية التى حددتها اللجنة المختصة ، وذلك بهدف التخفيف من حدة الزحام داخل مدينة نجع حمادى ، والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، لافتا إلى أن الشادر يشمل جميع المرافق اللازمة.