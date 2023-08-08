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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا: بدء تسليم باكيات مجمع شوادر نجع حمادى الجديد

تسليم باكيات شوادر
تسليم باكيات شوادر نجع حمادي
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وافق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، على تسليم باكيات مجمع شوادر نجع حمادى الجديد إلى أصحاب شوادر الخضار والفاكهة القائمة بوسط المدينة، جاء ذلك بحضور حسام حموده السكرتير العام ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، والنائب خالد خلف الله ، والنائب سيد المنوفى ، عضوا مجلس النواب ، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى ، وعدد من كبار تجار الخضار والفاكهة بالمدينة ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة . 
وقال محافظ قنا، أن مجمع الشوادر الجديد بمركز نجع حمادي ، مقام على مساحة 4 أفدنة ، و يضم 61 بائكة بمساحة 300 متر تقريبا لكل منها، تم تصميمه بشكل حضارى ليحقق سهولة دخول وخروج سيارات النقل ، وتيسير حركة البيع والشراء والشحن والتفريغ، كما سيضم الشادر مبنى إداري ومسجد وكافتيريا بتكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليون جنيه ، مشيرا إلى أنه سيتم نقل جميع التجار اللذين لديهم باكيات بمنطقة الشادر القديم إلى الشادر الجديد بجوار قرية بركة ، وسيتم توقيع عقود ايجارية طبقا للقانون ووفقا للقيمة التقديرية التى حددتها اللجنة المختصة ، وذلك بهدف التخفيف من حدة الزحام داخل مدينة نجع حمادى ، والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، لافتا إلى أن الشادر يشمل جميع المرافق اللازمة.

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