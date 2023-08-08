محافظ أسوان يشدد على تسهيل الإجراءات للانتهاء من تقنين وتوفيق أوضاع الكنائس

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن توفيق أوضاع الكنائس بنطاق المحافظة بإجمالى 83 كنيسة ومبنى خدمى ، والوقوف على ما تم إتخاذه من إجراءات لمراجعة منظومة الحماية المدنية وقواعد السلامة والصحة المهنية وتدابير الوقاية اللازمة بالكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها والملحقة بها من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم على أكمل وجه ، ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بترسيخ قيم ومبادئ المواطنة والمساواة بين جميع المصريين .

وحضر الإجتماع الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة ، بالإضافة إلى عضو مجلس الشيوخ المهندس كامل ميشيل ممثلاً عن طائفة الكنيسة الأرثوذكسية ، وكذا فؤاد عايد ممثل طائفة الكاثوليكية ، وجون صادق ممثل عن طائفة الكنيسة الإنجيلية ، علاوة على رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى الإدارات الهندسية ، فضلاً عن مسئولى القيادات التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة .

وعقب إستماعه للموقف التفصيلى من المهندس محمد حسين مسئول لجنة توفيق أوضاع الكنائس شدد اللواء أشرف عطية على مسئولى الحماية المدنية بالمرونة الكاملة وتسهيل وتبسيط كافة الإجراءات والبعد عن أى تعقيدات روتينية للإنتهاء من توفيق وتقنين أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية الغير مرخصة لتحقيق معايير التأمين الشامل بها ، على أن يتم بالتوازى توفير وسائل الأطفاء الكافية ، والتدريب على كيفية إستخدامها ، مع المراجعة الدقيقة للوصلات الكهربائية ، والتنسيق مع مسئولى المحليات لتخصيص قطع أراضى لإقامة خزانات للمياه لخدمة هذه المواقع الحيوية ، مكلفاً السكرتير العام بالتنسيق مع الجهات المختصة للإنتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع للكنائس بحيث يتم تحديد التوقيتات والمسئولين بكل جهة ، لتنتهى لجان التقنين من أعمالها بشكل كامل فى أسرع وقت ، وخاصة بعد نجاحها فى معاينة جميع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها .

وأكد المحافظ أن العلاقات والروابط الأخوية تجمع دائماً بين أبناء المحافظة وقيادتها ، فالمصريين جميعاً شركاء فى هذا الوطن ، وهو ما يؤكده دائماً الرئيس السيسى فى مختلف المناسبات الدينية والوطنية ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والحياة .

فيما وجه كامل ميشيل الشكر للقيادة السياسية على رعايته الكريمة وتوجيهاته بشأن الإسراع فى توفيق أوضاع الكنائس لتتأصل بذلك أرقى معانى التماسك والتآلف ، وتجسيد روح التلاحم والتكاتف بين الجميع ، مشيداً بالفكر المستنير لمحافظ أسوان وتعليماته للتيسير فى إجراءات توفيق أوضاع الكنائس لتحقيق منظومة التأمين الكامل بها للحفاظ على سلامة المواطنين .

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