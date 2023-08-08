الزمالك يجدد رفضه التفريط في خدمات "زيزو"

جدد نادي الزمالك رفضه التفريط في خدمات أحمد سيد زيزو نجم الفريق، وذلك بعد تلقيه عدة عروض مؤخرا أبرزها من أندية سعودية خاصة بعد مشاركته في البطولة العربية للأندية بالسعودية وظهوره بمستوي مميز .

ويتمسك نادي الزمالك باستمرار القوام الأساسي للفريق في الموسم الجديد، وعلى رأسهم الرباعي، أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومصطفي شلبي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري المصري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.