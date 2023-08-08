تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح برئاسة المهندسة هند مساعد، اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع مباحث التموين وإدارتي الرقابة والتجارة الداخلية ومديرية الصحة، ضبط مصنع لإعادة تعبئة زجاجات المياه المعدنية المستخدمة بدون ترخيص ودون الاشتراطات الصحية.

وأوضحت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح، أنه تم ضبط إحدى المنشآت التي تعمل بدون ترخيص وهي عبارة عن بدروم بعمارة بطريق القصر تقوم بإعادة استخدام زجاجات المياه المعدنية الفارغة وتعبئتها بالماء لبيعها مرة أخرى لجمهور المستهلكين بغرض التربح الغير مشروع.

حيث أفادت تقارير مديرية الصحة بأن الماء المستخدم في تعبئة الزجاجات غير صالح للشرب لوجود فطريات به وشوائب كثيرة به، بالإضافة إلى الحالة السيئة للمكان الذي تتم تعبئة الزجاجات الفارغة فيه.

وتم التحفظ على المكان وجالونات المياi المعبأة والمعدة للتوزيع على المحلات، وتم تحرير محضر بالواقعة ضد المخالفين وعرضهم على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه شدد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، على استمرار جهود مراقبة الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومنع أى تجاوزات.

ضبط مصنع لإعادة تعبئة زجاجات المياه المعدنية المستخدمة بدون ترخيص بمطروح

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