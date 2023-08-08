معسكر إعدادي للاعبي الزمالك قبل بدء الموسم الجديد

اتفق الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، مع إدارة النادي، على دخول الفريق في معسكر إعدادي قبل بدء الموسم الجديد، وذلك لرفع معدلاتهم البدنية ووصلهم لمستوي بدني قوي.

ووعدت الإدارة المدرب أوسوريو بتوفير كافة طلباته من معسكرات ومباريات ودية قبل بدء الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ معسكر الزمالك نهاية شهر أغسطس الحالي، ويمتد حتى قبل إنطلاق الموسم الجديد بأيام قليلة .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري المصري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.