"البحر الأحمر": انتهاء أزمة مياه الشرب بالغردقة ورأس غارب خلال 12 يوما

أكد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالبحر الاحمر، ان سبب أزمة مياة الشرب بمدينة الغردقة ورأس غارب، يرجع الي كسر في خط الكريمات يوم السابع والعشرين من شهر يوليو الماضي، حيث تم التعامل مع الكسر علي الفور بواسطة فرق الصيانة بالشركة وتم الانتهاء من الكسر وتبديل التالف منه خلال 24 ساعة من الابلاغ.



وأكد عيسي، إنه تم استئناف ضخ المياة في الخط عقب الانتهاء من اصلاحة، مشيرا الي ان المسافة من موقع أو مكان الكسر الي مدينة الغردقة، تستغرق مئات الكيلو مترات حتي تصل المياه الي المدينة، موضحا ان هناك أماكن تضررت فعليا من نقص الضخ فيها، لافنا الي إنه عقب وصول المياة تم ضخ المياة علي الفور لهذه الأماكن التي تضررت بقوة.

واشار رئيس الشركة في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" الي كسر اخر في خط الكريمات عقب ساعات من وصول المياه الي المنازل، ما ادي الي غلق للخط مرة اخري وإرسال فرق الإصلاح للتعامل السريع مع الكسر وتغيير التاف منه وعمل كل ما يلزم لاعاده فتح وضح المياة مرة اخري الي الاهالي في أسرع وقت ممكن.

وأكد عيسي، إن يوم الخميس المقبل تنتهي أزمة المياه مؤقتا في المدينتبن عقب الانتهاء من الكسر واستناف ضخ المياة وصولها الي محطات الرفع بمدينة الغردقة، لافتا الي إنه سيتم ضخ المياة للمناطق مبدئيا من 3 الي 4 ايام.

وأضاف عيسي، السبب الثاني للازمة في مياة الشرب بمدينة الغردقة يرجع الي عمل الصيانة الدورية لمحطة اليسر بمدينة الغردقة، حيث يجري الان تجديد الاغشية لمحطة تحلية مياة الشرب “اليسر” وذلك بقيمة 75 مليون جنية بهدف زياده قدرة المحطة من 45 الف متر مكعب يوميا الي 60 الف متر مكعب يوميا، بزياده 15 الف متر مكعب يوميا، مما يساعد علي انتهاء الازمة نهائيا في البحر الاحمر.

ومن جانبها أضافت، عبير حسن، مديرة العلاقات العامة بالشركة، ان الشركة تعاملت مع الازمة، تعاملا فوريا حيث تم الدفع بسيارات الشركة لتعويض المناطق الأكثر تضررت الازمة.

ونفت مديرة العلاقات العامة ما يشاع عن ان كسر الخط بفعل فاعل، مؤكده، ان زيادة الرقعة السكانية بالمحافظة أدي الي زياده ضخ المياة ما يؤثر علي قدرة الخط علي استيعاب الكمية المطلوب ضخها عبر الخط.

وكان محافظ البحر الاحمر، قد كلف بسرعه الانتهاء من اعمال الصيانة لمحطة اليسر لزيادة قدرة المحطة من 45 الف م3 الى 60 الف م3.

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة أعمال بدء تركيب الاغشية الجديدة والانتهاء من إحلال الأغشية لضمان عمل محطة اليسر لتحلية المياه بأعلي كفاءة وطبقا للمعايير القياسية لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب

وكان وزير الاسكان ومحافظ البحر الأحمر والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قد قاموا بتفقد محطة تحلية مياه البحر ( اليسر ) بمرافقة القيادات الشعبية والتنفيذية، حيث تم تفقد جميع مكونات المحطة وشدد وزير الاسكان على الالتزام بالصيانة الدورية وإحلال الاغشية طبقا للمعايير العالمية المتبعة في مجال تحليه المياه للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للمحطة

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