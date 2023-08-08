شارك طلاب أزهر مطروح، اليوم الثلاثاء، في التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة في موسمه الثالث.

وأوضح الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن هناك 3 طلاب مثقفين شاركوا على مستوى المنطقة، وهم الطالبه شهد أحمد طبل، بالمرحلة الثانوية، والطالبة سلسبيل أحمد حسن، المرحلة الإعدادية، والطالبة سمية ياسر السيد، بالمرحلة الابتدائية، تحت إشراف منسق المشروع هالة سعيد، مدير إدارة الجودة بمنطقة مطروح الأزهرية، وقد تم تكريم الطالبات، المنسق من قبل إدارة المشروع.

وأعرب رئيس أزهر مطروح عن سعادته بمشاركة طالبات أزهر مطروح في التصفيات النهائية، مؤكدًا على أهمية القراءة والمعرفة لتنشئة جيل يتسم بالوعي والإبداع، والحفاظ على الهوية العربية، جيل قادر على القيام بمسئولياته في المستقبل، جيل مسلح بالعلم.

كما وجه الشكر والتقدير لهالة سعيد رضوان، منسق المشروع بالمنطقة، لجهودها المتميزة في تنمية ثقافة الطلاب وحثهم على المشاركة، بمساعدة اللجنة المعاونة لها بالمنطقة من الكمبيوتر التعليمي وإدارة المكتبات، وتمكين الطلاب من مفاتيح الابتكار عبر القراءة الابداعية المنتجة للمعرفة، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية واستغلال وقت الفراغ بطريقة صحيحة، لتتماشي مع الأهداف العامة للمشروع الوطنى للقراءة.

أزهر مطروح يشارك في التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة للموسم الثالث

IMG-20230808-WA0006

IMG-20230808-WA0003

IMG-20230808-WA0002

IMG-20230808-WA0004

IMG-20230808-WA0001