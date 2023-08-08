جامعة الفيوم تشارك في مشروع "نحو قطاع خبز فعال ومبتكر ومستدام"

شهد الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اللقاء الثاني لفاعليات مشروع (تشبيك نحو قطاع خبز فعال ومبتكر ومستدام ER2FOOD) والذي يأتي ضمن مشروع سلاسل القيمة المستدامة في قطاع الأغذية التابع للاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بحضور منسق ومدير المشروع بالفيوم الدكتور كمال غلاب مدير نادي جامعة الفيوم لريادة الأعمال وممثل الجامعة بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المهندس مصطفي راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، الدكتور سيد عبدالتواب أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الفيوم، وعدد من ممثلي وزارة الزراعة وجهاز شئون البيئة وهيئة سلامة الغذاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الزراعة والعلوم والشركات والشركاء المنفذين للمشروع، وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية.

ثمَّن الدكتور عاصم العيسوي على الجهد المبذول بالمشروع والذي يؤثر بدوره علي خدمة المجتمع، مؤكدًا أهمية تحقيق الاستفادة المثلي من المشروع.

وأشار إلي دور الجامعة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتعزيز دورها الريادي في خدمة المحافظة، وتحقيقًا لهذا الدور ستنظم الجامعة منتدى للاستثمار والعمل الحر، الذي يأتي تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتورياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة والذي تعود أهميته للتعريف بفرص العمل والاستثمار المتاحة بالمحافظة.

مضيفًا أن الجامعة بصدد إنشاء وحدة رصد المشكلات والتي ستفعل خلال شهر سبتمبر المقبل، كما سيتم استحداث مسابقة لأفضل مشروع تخرج باحتفالية عيد العلم والعمل على تبني مشروعات التخرج وكيفية الاستفادة المثلى منها لخلق بيئة حاضنة للابتكار بكافة المجالات بجامعة الفيوم.

ومن جانبه أوضح الدكتور كمال غلاب أن أهداف المشروع تأتي لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك الشركات الناشئة للمساهمة في الدخول في حاضنة أعمال قابلة للتنفيذ عن طريق التمويل والدعم المالي من الشركاء المنفذين للمشروع وقيام الجامعة بتقديم الدعم الفني إلى تلك المشروعات تحقيقًا لأهداف المشروع والتي تتضمن الحصول على مخرجات توفر ٢٠٪؜ من الطاقة و٢٠٪؜ من كفاءة الموارد وإتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة للتصدي للتغيرات المناخية لتقليل المخاطر ومواجهة التحديات لتحقيق الاستدامة وتتوافق مع معايير التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠

هذا وخلال اللقاء تم عقد جلسات توعوية في ذات السياق شملت: جلسة تحت عنوان فرص الاقتصاد الدائري في قطاع الغذاء، وأدار الجلسة الدكتور سيد عبدالتواب أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الفيوم،

جلسة تحت عنوان كفاءة الطاقة والموارد والحلول المستدامة والمعايير الدولية للطاقة، وأدار الجلسة الدكتور جمال سعيد الأستاذ بكلية العلوم جامعة الفيوم، الدكتور محمد عبدالمنعم عضو هيئة تدريس بمعهد المستقبل العالي للهندسة.

فضلاً عن جلسات نقاشية بعنوان الخدمات التمويلية وغير التمويلية وبعض قصص النجاح، جلسة التشبيك مع أصحاب المصلحة والمؤسسات المالية.

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