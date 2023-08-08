أوكرانيا: روسيا فشلت في استعادة مواقعها في اتجاه زابوريجيا

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الروسية قامت بمحاولات فاشلة؛ لاستعادة مواقعها في اتجاه زابوريجيا.

وأضافت الهيئة في بيان، نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء "أن القوات الروسية أطلقت خلال اليوم الماضي، سبعة صواريخ، وقامت بـ 42 غارة جوية، ونفذت 66 هجومًا بمنظومات (ميلرز) على مواقع ومناطق مأهولة؛ ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى بين السكان المدنيين، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية والبنية التحتية الأخرى".

وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه تواصل قوات الدفاع الأوكرانية عمليتها الهجومية في اتجاهات ميليتوبول وبيرديانسك، حيث تتحصن في المواقع المستعادة، وتشارك في تبادل إطلاق النيران.

وتابعت: "على مدار اليوم الماضي، نفذت القوات الجوية الأوكرانية تسع غارات على القوى العاملة المعادية ومجموعات المعدات، وتم تدمير مروحية من طراز (Ka-52) وطائرتي استطلاع بدون طيار من المستوى العملياتي والتكتيكي، ووحدات من قوات الصواريخ والمدفعية في المنطقة، وضرب نقطتي قيادة وسيطرة، وثلاث مجموعات للقوى العاملة والمعدات، وخمسة أنظمة مدفعية في مواقع إطلاق النار، ونظامين للحرب الإلكترونية".

وحذرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية من أن احتمال شن مزيد من الضربات الصاروخية والجوية على كامل الأراضي لا يزال مرتفعًا.

بدوره.. أعلن وزير الشؤون الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو في بيان عبر (تليجرام)- ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الروسي على بوكروفسك بمنطقة دونيتسك إلى 67 مصابا.

وقال كليمينكو: "قتل سبعة أشخاص، وأصيب 67 آخرون، من بينهم 29 ضابط شرطة وسبعة رجال إنقاذ وطفلان".

وأضاف أنه استؤنفت أعمال إزالة الأنقاض في بوكروفسك.. إذ توقفت ليلا بسبب التهديد الكبير بتكرار القصف.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت، الليلة الماضية، أن القوات الروسية قصفت مبنى سكنيًا في بوكروفسك بمنطقة دونيتسك بالصواريخ.

في سياق متصل.. أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خاركييف أوليه سينيهوبوف، اليوم، مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين، من بينهم اثنان من رجال الإنقاذ من خدمة الطوارئ الحكومية، واثنان من ضباط الشرطة، في قصف روسي لمنطقة خاركيف خلال اليوم الماضي.

وقال سينيهوبوف- في بيان - إنه نتيجة لهجوم روسي بالقنابل الجوية على قرية كروهلياكيفكا بمقاطعة كوبيانسك، لحقت أضرار بستة منازل، وقتلت امرأة تبلغ من العمر 45 عاما ورجل يبلغ من العمر 65 عاما.

وأضاف أنه تم نقل أربعة إلى المستشفى، من بين الجرحى الخمسة، كما أصيب اثنان من موظفي خدمة الطوارئ الحكومية، واثنان من ضباط الشرطة الوطنية، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأشار إلى أن جميع المرضى في المستشفى في حالة متوسطة، ولا يوجد خطر على حياتهم.