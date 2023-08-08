جهود كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنتشر بالمحافظات.. صور

أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية إحدي كيانات التحالف قافلة طبية لأهالي الفرافرة وأبو نصة وأبو الهول والكفاح بمحافظة الوادي الجديد تضم العديد من التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي المحافظة، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إستحقاقاً بكافة محافظات الجمهورية .

وفي محافظة الدقهلية قامت جمعية الأورمان الخيرية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة بتنظيم معرض خيري لتوزيع أكثر من 10 آلاف قطعة ملابس واحذية بالمجان علي الفئات الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية .

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.