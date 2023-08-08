الصين: يتعين على الاتحاد الأوروبي رفع الرقابة على الصادرات حتى يمكن معالجة الخلل في الميزان التجاري

حثت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي على رفع الرقابة التى يفرضها على الصادرات ضد الصين حتى يمكن معالجة مشكلة الخلل فى الميزان التجاري بين الجانبين.

جاء ذلك في معرض تعليق وزارة الخارجية الصينية على تصريح لفالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيدى للمفوضية الأوروبية والمفوض التجاري الأوروبي مؤخرًا بأن العلاقة التجارية مع الصين غير متوازنة وأن مستوى الانفتاح من الجانب الصينى لايماثل مستواه من جانب الاتحاد الأوروبى وأن الصين لديها فائض تجارى ضخم.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية في تعليقها الذي نشرتها على موقعها بشبكة الانترنت "إن الصين لم تتعمد أبدًا السعى لتحقيق فائض تجارى، وإن فائضها التجاري مع الاتحاد الأوروبي يعتبر نتيجة طبيعية لتأثير عوامل خارجية وهياكل صناعية مختلفة ووسائل التجارة، بالاضافة إلى التخصص الصناعي".

وأضافت الوزارة "إن أغلبية الشركات الأوروبية العاملة فى الصين استفادت بدرجة كبيرة من التجارة بين الجانبين منذ سنوات، وإن هذا هو السبب الرئيسى لاختيارها للعمل وتوسيع نطاق تعاملاتها فى الصين، ولكن القيود التى يفرضها الاتحاد على تصدير المنتجات عالية التقنية إلى الصين خلال السنوات الأخيرة أدت بصورة مباشرة إلى الحد من قدرة الاتحاد الأوروبى على الاستفادة من إمكانيات التصدير إلى الصين وأدت أيضًا إلى حدوث خلل فى الميزان التجارى بين الجانبين".